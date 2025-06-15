Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июня, 17:15

Происшествия

Новости регионов: центральный рынок загорелся в Аксае Ростовской области

Новости регионов: центральный рынок загорелся в Аксае Ростовской области

В Москве задержали мужчину, который украл телефон у девушки в электробусе

Новости мира: тысячи человек вышли на акцию в поддержку традиционных ценностей в Кишиневе

Полиция нашла мальчика, залившего водой Вечный огонь в поселке Ярославской области

В Иране выразили готовность заключить соглашение, гарантирующее отсутствие ядерного оружия

Жители Хамовников попросили помочь запутавшемуся в леске огарю

Пожар произошел на севере Москвы

В Иране готовы заключить соглашение, гарантирующее отсутствие ядерного оружия

Новости мира: тропический шторм обрушился на Мексику

Новости регионов: на Камчатке изъяли почти 1 тонну немаркированного лосося

В Аксае Ростовской области загорелся центральный рынок. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, никто не пострадал, сообщили в местном МЧС. Огонь потушили примерно за час. На месте работали более 30 спасателей. Причины пожара пока не сообщаются.

В Новосибирске подтопило улицы после сильного ливня. Водители на дорогах засняли, как буквально на глазах увеличился уровень воды. Местами она полностью скрывала колеса у легковушек. Осадки оказались слишком интенсивными, и городская ливневая канализация не справилась с таким объемом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоКарина Ильина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика