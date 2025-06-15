Новости регионов: центральный рынок загорелся в Аксае Ростовской области

В Аксае Ростовской области загорелся центральный рынок. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, никто не пострадал, сообщили в местном МЧС. Огонь потушили примерно за час. На месте работали более 30 спасателей. Причины пожара пока не сообщаются.

В Новосибирске подтопило улицы после сильного ливня. Водители на дорогах засняли, как буквально на глазах увеличился уровень воды. Местами она полностью скрывала колеса у легковушек. Осадки оказались слишком интенсивными, и городская ливневая канализация не справилась с таким объемом.

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