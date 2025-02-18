Подозреваемые в незаконном обороте икры редких рыб задержаны в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Москве задержали двоих подозреваемых в незаконном обороте икры редких рыб, которые включены в Красную книгу России. О произошедшем сообщили в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

По данным ведомства, в настоящее время расследуется уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке и продаже производных особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

"По данным следствия, не позднее декабря 2024 года подозреваемые вместе с сообщниками организовали в Москве незаконную продажу икры осетровых рыб. <...> Проведены обыски по местам жительства подозреваемых, а также в местах незаконного сбыта продукции. В ходе обысков обнаружена и изъята рыбная продукция", – говорится в публикации.

Специалисты планируют провести ряд судебных экспертиз.

Ранее правоохранители в Москве изъяли около 120 килограммов незаконной рыбной продукции. Фигурантам (33-летней женщине и 39-летнему мужчине) предъявлено обвинение, вскоре они предстанут перед судом.

