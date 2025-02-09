09 февраля, 16:19Происшествия
Столичные полицейские пресекли незаконный сбыт черной осетровой икры
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Полицейские задержали подозреваемых в незаконном сбыте черной осетровой икры. Об этом пишет пресс-служба столичной прокуратуры.
"Нажиться на незаконном обороте икры рыб, осетровых видов, занесенных Красную книгу Российской Федерации, решили 33-летняя женщина и 39-летний мужчина", – добавили в надзорном ведомстве.
Правоохранители изъяли около 120 килограммов незаконной рыбной продукции. Фигурантам предъявлено обвинение, вскоре они предстанут перед судом, подчеркнули в прокуратуре.
Ранее полицейские Подмосковья пресекли нелегальное производство табачной продукции и задержали восьмерых участников организованной группы.Сотрудники МВД обнаружили автоматизированную линию, более тонны сырья и свыше девяноста тысяч пачек сигарет. Возбуждено уголовное дело.