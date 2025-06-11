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Новости

11 июня, 11:45

Политика

Новости мира: беспорядки в США охватили новые штаты

Новости мира: беспорядки в США охватили новые штаты

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Новости мира: протесты против мигрантов охватили Северную Ирландию

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Политолог прокомментировал ситуацию вокруг беспорядков в США из-за иммиграционной политики

Беспорядки в США перекинулись с Калифорнии на другие штаты. Протесты против иммиграционной политики начались в Техасе, а также в крупнейших городах штатов Кентукки и Джорджия. Продолжаются они и в Нью-Йорке, а в Лос-Анжелесе, где уже несколько дней не стихают столкновения мигрантов с силовиками, ситуацию не могут взять под контроль даже военные. В центре города местные власти ввели комендантский час. Президент Дональд Трамп заявил, что за происходящим стоит попытка "иностранного вторжения" в США и как главнокомандующий он не позволит разрушить страну. В связи с этим журнал Time посвятил новую обложку американскому лидеру, который устроил депортацию миллионов людей. На картинке изображен факел в руке Статуи Свободы, а в огне отчетливо прослеживается лицо Трампа.

Тем временем массовые беспорядки вспыхнули в Северной Ирландии. Все началось после того, как несовершеннолетних приезжих из Румынии обвинили в изнасиловании местной девочки. Около 3 тысяч участников антимигрантского митинга собрались на месте предполагаемого преступления. Они начали закидывать прибывших полицейских камнями, а также бросать бутылки с зажигательной смесью в жилые дома. Подозреваемые подростки уже арестованы, но своей вины не признают.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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