10 июня, 08:15Политика
ВС РФ начали создавать буферную зону на территории Днепропетровской области
Российская армия приступила к созданию буферной зоны на территории Днепропетровской области. Минобороны РФ официально объявило о заходе и закреплении своих подразделений на территории украинского региона.
При потере Днепра и Запорожья Украина рискует лишиться прямого выхода к морю. Между тем украинский Генштаб официально отрицает вход ВС РФ в Днепропетровскую область. По их версии, бои продолжаются на территории ДНР.
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