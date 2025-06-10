ВС РФ начали создавать буферную зону на территории Днепропетровской области

Российская армия приступила к созданию буферной зоны на территории Днепропетровской области. Минобороны РФ официально объявило о заходе и закреплении своих подразделений на территории украинского региона.

При потере Днепра и Запорожья Украина рискует лишиться прямого выхода к морю. Между тем украинский Генштаб официально отрицает вход ВС РФ в Днепропетровскую область. По их версии, бои продолжаются на территории ДНР.

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