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09 июня, 08:44

Политика

Илон Маск пошутил, что сделал больше всех для подрыва своей репутации

Фото: ТАСС/ЕРА/POLITICO POOL/FRANCIS CHUNG

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал развернувшийся вокруг него скандал, иронично подметив, что он сам нанес главный удар по своей репутации.

"Поразительно, сколько было попыток испортить мою репутацию, особенно с моей стороны", – цитирует его пост в соцсети Х "Газета.ру".

Речь идет о ссоре Маска и президента США Дональда Трампа, которая вспыхнула вскоре после того, как первый покинул госслужбу. Предприниматель раскритиковал законопроект главы Штатов о сокращении государственных расходов и обвинил его в сокрытии дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми.

В ответ на эти высказывания Трамп заявил, что Маск сошел с ума. Он выразил уверенность, что сможет сэкономить стране миллиарды, если откажется от субсидий и контрактов с компаниями бизнесмена.

Журналисты предположили, что конфликт между Трампом и Маском может быть уловкой, чтобы отключить Украину от системы спутников Starlink.

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