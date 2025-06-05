В Подмосковье арестовали уснувшую около Вечного огня женщину

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Люберецкий городской суд арестовал на 12 суток женщину, которая нарушила общественный порядок в поселке Малаховка, уснув около Вечного огня, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Видеоролик, на котором нарушительница в состоянии алкогольного опьянения уснула на территории мемориального комплекса, посвященного воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, был обнаружен полицейскими.

Они начали проверку, в ходе которой выяснилась личность женщины. Ей оказалась жительница Раменского муниципального округа 1965 года рождения. В ее отношении составили протокол об административном правонарушении.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту повреждения обелиска "Воин-освободитель" в Мытищах. В СМИ распространился ролик, на котором группа детей играла возле памятника, в результате чего он лишился нескольких надписей.

До этого подростки осквернили Вечный огонь в центре Южно-Сахалинска. Дети вставляли в Вечный огонь бутылки и топтали пламя, тем самым пытаясь его потушить. Следователи завели уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма".