СК возбудил дело по факту повреждения обелиска "Воин-освободитель" в Мытищах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уголовное дело заведено по факту повреждения обелиска "Воин-освободитель" в Мытищах. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного управления СК РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что из-за детских игр мемориал, который располагается в микрорайоне Пироговском, лишился нескольких надписей. Журналисты отмечали, что дети залезли на него и оторвали таблички.

В связи с этим СК возбудил дело по статье "Повреждение памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов".

По данным ведомства, видеозапись, на которой видно, как группа детей совершила действия, которые привели к повреждению обелиска, была размещена в Сети.



Ранее группа подростков осквернила Вечный огонь в центре Южно-Сахалинска. Дети вставляли в Вечный огонь бутылки и топтали пламя, тем самым пытаясь его потушить. В связи с этим следователи завели уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма".

