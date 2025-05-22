СК завел дело о реабилитации нацизма после осквернения подростками георгиевской ленты

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Следователи возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма после осквернения георгиевской ленты подростками в Калужской области. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, данный случай произошел из-за недостатка патриотического воспитания. Особенно актуальна эта проблема в семьях, приехавших в Россию из-за рубежа.

"Этот и другие подобные факты еще раз подтверждают правильность нашей идеи о том, что те, кто желает жить и работать в РФ, получить гражданство, должны изучать законы, российскую историю и культуру, чтобы уважительно относиться к нашим традициям и предотвращать подобные инциденты", – заключил Бастрыкин.

Ранее группа подростков осквернила Вечный огонь в центре Южно-Сахалинска. Дети вставляли в Вечный огонь бутылки и топтали пламя, тем самым пытаясь его потушить.

По данному факту прокуратура организовала проверку. Следователи также завели дело по статье "Реабилитация нацизма".