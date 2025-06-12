Два человека погибли при пожаре в частном доме в Уссурийске

Фото: телеграм-канал "МЧС Приморского края"

Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Уссурийске Приморского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

В ходе тушения пожара в доме были обнаружены тела погибших 54-летней женщины и 64-летнего мужчины. По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

Ранее был ликвидирован пожар в магазине на первом этаже 8-этажного жилого дома в подмосковном Красногорске. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Также крупный пожар площадью 1 000 квадратных метров произошел в здании гимназии № 3 города Горно-Алтайска. Огонь охватил здание по всей площади.