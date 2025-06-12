Ликвидирован пожар в магазине на первом этаже жилого дома в подмосковном Красногорске

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Пожар в магазине на первом этаже 8-этажного жилого дома в подмосковном Красногорске был полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

По сообщениям ведомства, никто из людей не пострадал. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров.

В ликвидации возгорания было задействовано 18 сотрудников МЧС России и 4 единицы спецтехники.

Ранее при пожаре в жилом доме в Москве спасли ребенка. Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже здания на Гжатской улице. Огонь сопровождался сильным задымлением.

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух человек в результате пожара на Пермской улице в Москве. Согласно предварительным данным СК, возгорание в здании возникло из-за короткого замыкания проводки.