Дело возбуждено после пожара на рыболовном судне во Владивостоке

Фото: телеграм-канал "Дальневосточная транспортная прокуратура"

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности заведено по факту возгорания на судне во Владивостоке, передает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

Следователи и криминалисты организовали комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Им предстоит установить причины и источник возгорания.

Ход расследования взяла на контроль Приморская транспортная прокуратура, добавили в телеграм-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры. В ведомстве уточнили, что пожар произошел на судне "Ориентал Дисковерер". По предварительной версии, он начался в столовой.

Правоохранители также проведут проверку на соблюдение требований законодательства о безопасности мореплавания.

О пожаре на рыболовном судне у пирса в бухте Золотой Рог стало известно ночью 10 июня. Изначальная площадь огня составляла 200 квадратных метров.

В результате ЧП погиб один человек, еще 24 удалось эвакуировать. Спустя время пожарные ликвидировали открытое горение. В тушении участвовали 70 специалистов и 17 единиц спецтехники.