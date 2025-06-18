США направили вторую авианосную группу в поддержку Израиля

Соединенные Штаты направили в Израиль вторую авианосную группу во главе с кораблем Nimitz и открыто заявляют о возможной поддержке Тель-Авива. Президент Дональд Трамп призвал жителей Тегерана эвакуироваться, объяснив это желанием обезопасить мирных граждан. В то же время он заявил, что Иран не должен иметь ядерного оружия, и добавил, что "перемирия не ищет".

В ответ Тегеран выпустил около 50 ракет по территории Израиля. Повреждена авиабаза "Маор", где размещались американские системы ПВО. В эфире иранского телевидения появился ролик с изображением ядерной боеголовки и подписью "Возможно". СМИ сообщают о возможных поставках оружия в Иран со стороны Китая и Пакистана.

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