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Новости

16 июня, 11:15

Политика

Россиянам рекомендовали покинуть Израиль из-за обострения конфликта с Ираном

Россиянам рекомендовали покинуть Израиль из-за обострения конфликта с Ираном

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На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам покинуть территорию Израиля. Сделать это можно через круглосуточный пограничный переход с Египтом.

Многие авиакомпании приостановили полеты в регион, а ряд стран закрыл воздушное пространство. Тысячи россиян не могут выбраться из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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