16 июня, 11:15Политика
Россиянам рекомендовали покинуть Израиль из-за обострения конфликта с Ираном
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам покинуть территорию Израиля. Сделать это можно через круглосуточный пограничный переход с Египтом.
Многие авиакомпании приостановили полеты в регион, а ряд стран закрыл воздушное пространство. Тысячи россиян не могут выбраться из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
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