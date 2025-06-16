Россиянам рекомендовали покинуть Израиль из-за обострения конфликта с Ираном

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам покинуть территорию Израиля. Сделать это можно через круглосуточный пограничный переход с Египтом.

Многие авиакомпании приостановили полеты в регион, а ряд стран закрыл воздушное пространство. Тысячи россиян не могут выбраться из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

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