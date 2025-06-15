Новости мира: вертолет разбился в Гималаях

Еще одна авиакатастрофа произошла утром 15 июня в Индии. В этот раз в Гималаях разбился вертолет. На его борту были пилот и 6 пассажиров, в том числе 2-летний ребенок. Все они погибли. Вертолет летел из горной деревни и упал рядом с другим селом. Сообщается, что трагедия могла произойти из-за плохой погоды. На место крушения прибыли спасательные службы.

В Вашингтоне Дональд Трамп устроил большой военный парад по случаю 250-летия американской армии. При этом он совпал с днем рождения самого президента, которому исполнилось 79 лет. Вдоль Национальной аллеи прошли маршем более 6,5 тысячи военнослужащих в форме различных эпох.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.