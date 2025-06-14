Посольство РФ в Израиле не получало данных о пострадавших от атак Ирана россиянах

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Посольство России в Израиле не располагает данными о пострадавших россиянах в результате иранских ракетных атак. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.

В диппредставительстве уточнили, что информация актуальна на 13:30 субботы, 14 июня (время совпадает с московским. – Прим. ред.).

"Внимательно отслеживаем ситуацию. Сотрудники посольства находятся в тесном контакте с представителями израильских властей", – заверили в посольстве.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". Целью атаки стали военные и ядерные объекты Ирана. В результате удара погибли высокопоставленные иранские офицеры, включая начальника Генштаба ВС Мохаммада Багери, командующего ПВО Голяма Али Рашида и главу КСИР Хосейна Салами. В их число вошли несколько физиков-ядерщиков.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил эти действия как преступные и разрешил ответные удары. Вскоре после этого Иран запустил операцию "Правдивое обещание-3", в рамках которой были атакованы десятки израильских военных объектов и авиабаз.

СМИ предположили, что под удары Ирана могут подпасть американские военные базы, расположенные на Ближнем Востоке. Со слов источника, Израиль ожидают "болезненные" последствия, которые заставят власти "пожалеть о содеянном".

В связи с произошедшим российские власти начали эвакуацию своих граждан из Ирана. К настоящему моменту ирано-азербайджанскую границу пересекли 14 россиян из первой группы и 56 – из второй. Всего в состав последней входят 88 человек, включая режиссера Федора Бондарчука и членов его съемочной группы, а также актера Никиту Кологривого.