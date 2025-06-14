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Новости

14 июня, 13:30

Политика

Новости мира: Белый дом начал проверку контрактов Маска после ссоры с Трампом

Новости мира: Белый дом начал проверку контрактов Маска после ссоры с Трампом

Госдума рассмотрит законопроект о единых стандартах ручной клади

Российские войска освободили три населенных пункта в ДНР и Сумской области

Россия приостановила полеты над странами Ближнего Востока из-за обострения конфликта

Съемочную группу Бондарчука вывезут из Ирана через Азербайджан

Иран выпустил сотню баллистических ракет в сторону Израиля

Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьер-министром Израиля

Группу из 88 россиян эвакуируют из Ирана в ночь на 14 июня через Азербайджан

FlyDubai отменила все рейсы из Москвы в Дубай из-за конфликта на Ближнем Востоке

Обострение на Ближнем Востоке не повлияло на туризм по данным туриндустрии РФ

Минобороны США и NASA получили распоряжение от Белого дома собрать данные о многомиллиардных контрактах компаний предпринимателя Илона Маска. Поводом для этого стал его публичный конфликт с американским президентом Дональдом Трампом. По данным местных СМИ, власти рассматривают возможные ответные меры против бизнесмена.

Единственное уцелевшее место в разбившемся самолете в Индии не стоит считать особенным – это просто стечение обстоятельств. Такое заявление сделал бывший старший инспектор британского управления по расследованию авиакатастроф. По его словам, 40-летний Вишваш Кумар Рамеш был невероятно везуч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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