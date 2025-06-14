Новости мира: Белый дом начал проверку контрактов Маска после ссоры с Трампом

Минобороны США и NASA получили распоряжение от Белого дома собрать данные о многомиллиардных контрактах компаний предпринимателя Илона Маска. Поводом для этого стал его публичный конфликт с американским президентом Дональдом Трампом. По данным местных СМИ, власти рассматривают возможные ответные меры против бизнесмена.

Единственное уцелевшее место в разбившемся самолете в Индии не стоит считать особенным – это просто стечение обстоятельств. Такое заявление сделал бывший старший инспектор британского управления по расследованию авиакатастроф. По его словам, 40-летний Вишваш Кумар Рамеш был невероятно везуч.

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