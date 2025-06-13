Власти Индии могут приостановить полеты всех самолетов типа Boeing Dreamliner 787-8

Власти Индии после крушения Boeing Dreamliner 787-8 могут приостановить полеты всех самолетов данного типа.

12 июня самолет Air India, который летел из Ахмедабада в лондонский аэропорт Гатвик, потерпел крушение в жилом районе Индии. Согласно предварительной информации, причиной катастрофы могло стать столкновение с птицами или отказ обоих двигателей. На борту было 242 человека, выжил только один пассажир.

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