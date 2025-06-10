Протесты из-за миграционной политики Трампа охватили еще пять штатов США

Массовые протесты вспыхнули еще сразу в нескольких американских штатах – Вашингтоне, Чикаго, Техасе, Кентукки и Джорджии. Поводом стала миграционная политика президента США Дональда Трампа.

Беспорядки начались после рейдов, во время которых были задержаны более 100 иностранцев. Особенно напряженная ситуация сложилась в Лос-Анджелесе. На улицах города – мародерство, поджоги, перекрытия дорог. Протестующие размахивают флагами Мексики, требуют отмены миграционных операций.

Для разгона митингов власти направили в город две тысячи бойцов Нацгвардии и дополнительно – 700 морпехов. Задержанные жалуются на плохие условия содержания, а правозащитники подают иски против администрации Трампа.

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