Улицы перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 19:30

Политика

Протесты из-за миграционной политики Трампа охватили еще пять штатов США

Протесты из-за миграционной политики Трампа охватили еще пять штатов США

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Массовые протесты вспыхнули еще сразу в нескольких американских штатах – Вашингтоне, Чикаго, Техасе, Кентукки и Джорджии. Поводом стала миграционная политика президента США Дональда Трампа.

Беспорядки начались после рейдов, во время которых были задержаны более 100 иностранцев. Особенно напряженная ситуация сложилась в Лос-Анджелесе. На улицах города – мародерство, поджоги, перекрытия дорог. Протестующие размахивают флагами Мексики, требуют отмены миграционных операций.

Для разгона митингов власти направили в город две тысячи бойцов Нацгвардии и дополнительно – 700 морпехов. Задержанные жалуются на плохие условия содержания, а правозащитники подают иски против администрации Трампа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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