Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 14:15

Происшествия

Британец украл у матери с деменцией 40 тыс долларов и потратил их на конструктор

Фото: dailystar.co.uk

Житель Великобритании потратил 40 тысяч долларов, украденные у матери с деменцией, на конструктор Lego. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на Daily Star.

По информации Королевского суда Нориджа, 55-летний Мартин Уокер снял деньги с двух банковских счетов своей 83-летней матери Кристин. Она в это время жила в доме престарелых, ее сыну было доверено управление финансами.

Как установила прокуратура, вместо оплаты уходы за матерью Уокер потратил деньги на личные нужды, включая Lego, а также на бензин и бытовые расходы. Подозрения возникли после того, как в доме престарелых сообщили о неуплате счетов.

Уокер признал свою вину по двум эпизодам кражи, заявил, что осознает последствия своих действий, и признал, что злоупотребил доверием. Судья Дэвид Пью, в свою очередь, назвал преступление "тяжелым нарушением доверия". Он отметил, что мужчина намеренно использовал уязвимое положение своей матери.

Уокеру назначили 18-месячный тюремный срок с отсрочкой на 2 года, участие в реабилитационной программе и 180 часов неоплачиваемых общественных работ.

Ранее в рязанском городе Ряжске задержали пожилую женщину, подозреваемую в краже пальмы и духов из квартиры соседки. Экспертиза оценила стоимость украденного более чем в 9 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

Читайте также


судыпроисшествияза рубежом

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика