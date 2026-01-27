Британец украл у матери с деменцией 40 тыс долларов и потратил их на конструктор

Фото: dailystar.co.uk

Житель Великобритании потратил 40 тысяч долларов, украденные у матери с деменцией, на конструктор Lego. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на Daily Star.

По информации Королевского суда Нориджа, 55-летний Мартин Уокер снял деньги с двух банковских счетов своей 83-летней матери Кристин. Она в это время жила в доме престарелых, ее сыну было доверено управление финансами.

Как установила прокуратура, вместо оплаты уходы за матерью Уокер потратил деньги на личные нужды, включая Lego, а также на бензин и бытовые расходы. Подозрения возникли после того, как в доме престарелых сообщили о неуплате счетов.

Уокер признал свою вину по двум эпизодам кражи, заявил, что осознает последствия своих действий, и признал, что злоупотребил доверием. Судья Дэвид Пью, в свою очередь, назвал преступление "тяжелым нарушением доверия". Он отметил, что мужчина намеренно использовал уязвимое положение своей матери.

Уокеру назначили 18-месячный тюремный срок с отсрочкой на 2 года, участие в реабилитационной программе и 180 часов неоплачиваемых общественных работ.

