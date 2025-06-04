Постпред США при НАТО Уитакер: США пока не приняли решений о поддержке Украины в будущем

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США пока не приняли решения по поводу оказания помощи Украине в будущем. Об этом сообщил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер, передает РИА Новости.

По его словам, это связано с тем, что США сконцентрированы на мирных переговорах.

Ранее СМИ сообщили, что лидеры стран НАТО не планируют принимать совместное заявление о военной поддержке Украины на саммите, который пройдет в Гааге 24–25 июня. Журналисты связали это с приостановкой новой помощи от США.

Однако, по словам госсекретаря США и временно исполняющего обязанности помощника президента по нацбезопасности Марко Рубио, американская администрация не прекращала поставки вооружения Украине. При этом он уточнил, что решения о возможности новых пакетов военной помощи не предполагаются.

Кроме того, СМИ уточняли, что в США фактически не поднимается вопрос о выделении Украине новых пакетов военной помощи. Поставки могут прекратиться после того, как будут исчерпаны ресурсы, одобренные бывшим президентом Джо Байденом.

