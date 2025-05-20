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20 мая, 18:40

Политика

Рубио заявил, что США не прекращали поставки оружия Украине

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Американская администрация не прекращала поставок оружия Украине, однако решения о возможности новых пакетов военной помощи не предполагаются. Об этом заявил госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника президента по национальной безопасности Марко Рубио.

В рамках слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США у него поинтересовались, готов ли Вашингтон запросить средства на новый пакет вооружений для Киева.

"Это не мне решать. Белый дом должен будет принять решение о том, обращаться ли в конгресс за дополнительным финансированием", – цитирует Рубио ТАСС.

По данным СМИ, в США фактически не поднимается вопрос о выделении Украине новых пакетов военной помощи. Поставки могут прекратиться после того, как будут исчерпаны ресурсы, одобренные бывшим президентом Джо Байденом.

Вместе с тем британский аналитик Александр Меркурис допустил, что поставки оружия Украине прекратятся к лету. Он заявил, что на сегодняшний день они все еще идут. Меркурис напомнил, что глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно жаловался, что отправка оружия Украине сравнима с выбрасыванием денег на ветер.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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