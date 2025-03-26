Аналитик Меркурис: поставки оружия Украине прекратятся к лету

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Поставки вооружения украинским войскам, которые начались еще во время президентства Джо Байдена, завершатся к лету этого года. Таким мнением поделился британский аналитик Александр Меркурис в интервью на YouTube-канале The Duran.

Эксперт заявил, что на сегодняшний день поставки оружия Киеву все еще идут. Президенту США Дональду Трампу необходимо решить, продолжит ли он снабжать ВСУ вооружением. Меркурис напомнил, что глава Белого дома неоднократно жаловался, что отправка оружия Украине сравнима с выбрасыванием денег на ветер.

Трамп заявлял, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии удалось достичь большого прогресса "по обоим фронтам". По его словам, в настоящий период Вашингтон продолжает "глубокие дискуссии" с Москвой и Киевом.

Кроме того, президент США подчеркнул, что к реализации соглашения о перемирии в Черном море между Россией и Украиной было решено подключить третьи страны, которые принимают активное участие в этом процессе.

На переговорах в Эр-Рияде также обсуждались территориальные вопросы и возможные линии разграничения между Россией и Украиной, добавил Трамп. Он уточнил, что в ходе этих дискуссий обсуждался в том числе возможный контроль США над АЭС на Украине.