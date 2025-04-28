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США потребовали от Греции передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые были отправлены в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает газета "Катимерини".

"Американцы на двух разных уровнях просили Афины перебросить на территорию Украины дивизион, который сейчас используется для защиты Саудовской Аравии, аргументируя это тем, что с учетом решения США сократить поддержку Киева ответственность за вооружение теперь ложится на плечи европейцев", – говорится в сообщении.

По данным газеты, Греции сложнее отказать США в просьбе об участии фрегата в операции против хуситов в Аденском заливе, учитывая, что миссия защищает интересы коммерческого судоходства, являющегося важнейшей опорой греческой экономики.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости остановить "военный психоз", охвативший европейские страны, подчеркнув, что без Соединенных Штатов "у Украины нет шансов". По его словам, Европа продолжает цепляется за безнадежную военную стратегию.

Вместе с тем, по данным СМИ, в США фактически не поднимается вопрос о выделении Украине новых пакетов военной помощи. Поставки могут прекратиться после того, как будут исчерпаны ресурсы, одобренные бывшим президентом Джо Байденом.

