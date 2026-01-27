Форма поиска по сайту

27 января, 14:02

Происшествия

Дом в Балашихе, где при пожаре погибли люди, не был зарегистрирован как гостиница

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Частный дом в подмосковной Балашихе, действовавший как хостел, где при пожаре погибли 4 человека, не был зарегистрирован в качестве гостиницы, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По официальным данным, здание представляло собой трехэтажный частный жилой дом, принадлежащий двум собственникам.

Как пояснили в ведомстве, в отношении данного объекта не проводились контрольно-надзорные и профилактические мероприятия, что соответствует нормам пожарной безопасности.

Также стало известно, что операции по счетам организации, зарегистрированной в доме, заблокированы. Соответствующие материалы есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно регистрационным сведениям объекта недвижимости, на этом участке находится жилой дом площадью 449 квадратных метров. По тому же адресу официально зарегистрировано ООО "Эдельвейс", основной вид деятельности которого – исследование рынка и изучение общественного мнения, следует из юридических документов.

Компания имеет задолженность по налогам и сборам. По состоянию на 23 января 2025 года отрицательное сальдо единого налогового счета составляет 5,5 тысячи рублей.

Кроме того, по сведениям службы судебных приставов, 2 недели назад в отношении фирмы было возбуждено 3 исполнительных производства о взыскании страховых взносов и пеней. Общая сумма, которую сейчас взыскивают принудительно, – 9 тысяч рублей.

Возгорание дома в квартале Зворыкино микрорайона Салтыковка произошло 27 января. Сообщение о пожаре поступило экстренным службам в 04:40. Спустя час огонь удалось локализовать, а затем и полностью потушить.

После устранения пожара в одной из комнат обнаружили тела двух мужчин и двух женщин. Еще 6 человек спаслись, включая 17-летнего подростка. По данному факту возбудили уголовное дело.

По версии экстренных служб, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования. Позднее СМИ писали, что граждане Кубы, погибшие в доме при пожаре, разожгли в помещении костер.

происшествияпожар

