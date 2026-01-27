В Госдуме назвали возможные сроки блокировки Telegram в России

Фото: ТАСС/Юлия Майорова

Блокировка мессенджера Telegram в России по схеме видеохостинга YouTube возможна к сентябрю 2026 года, к выборам в Госдуму. Об этом в пресс-центре "Национальной службы новостей" заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

По его словам, часть аудитории все равно останется, как это видно на примере соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской и запрещенной).

"Мессенджер MAX, который все так не любят, развивается, станет важной средой обитания для бизнеса. Накануне (26 января 2026 года. – Прим. ред.) там появилась возможность оставить отложенные сообщения. Так что бизнесу нужно искать выход между струйками, и даже вопреки государственной политике существовать и развиваться, но трезво учитывать ситуацию", – сказал Делягин.

Когда падает уровень жизни, это не только проблема, но и ресурс, потому что люди хотят сохранять прежний образ жизни, уточнил депутат. Нужно идти в сферы бизнеса, ориентированные на сохранение привычек граждан, добавил он.

При этом в своем телеграм-канале парламентарий пояснил, что информация о возможной блокировке Telegram является его гипотезой.

"Это не факт, это не инсайд – это предположение" – подчеркнул он.

Ранее сенатор Артем Шейкин сообщил, что в РФ последовательно вводятся меры против Telegram. Он отметил, что злоумышленники используют иностранные платформы для организации и совершения преступлений против России и ее граждан.