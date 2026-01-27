Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 13:58

Политика

В Госдуме назвали возможные сроки блокировки Telegram в России

Фото: ТАСС/Юлия Майорова

Блокировка мессенджера Telegram в России по схеме видеохостинга YouTube возможна к сентябрю 2026 года, к выборам в Госдуму. Об этом в пресс-центре "Национальной службы новостей" заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

По его словам, часть аудитории все равно останется, как это видно на примере соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской и запрещенной).

"Мессенджер MAX, который все так не любят, развивается, станет важной средой обитания для бизнеса. Накануне (26 января 2026 года. – Прим. ред.) там появилась возможность оставить отложенные сообщения. Так что бизнесу нужно искать выход между струйками, и даже вопреки государственной политике существовать и развиваться, но трезво учитывать ситуацию", – сказал Делягин.

Когда падает уровень жизни, это не только проблема, но и ресурс, потому что люди хотят сохранять прежний образ жизни, уточнил депутат. Нужно идти в сферы бизнеса, ориентированные на сохранение привычек граждан, добавил он.

При этом в своем телеграм-канале парламентарий пояснил, что информация о возможной блокировке Telegram является его гипотезой.

"Это не факт, это не инсайд – это предположение" – подчеркнул он.

Ранее сенатор Артем Шейкин сообщил, что в РФ последовательно вводятся меры против Telegram. Он отметил, что злоумышленники используют иностранные платформы для организации и совершения преступлений против России и ее граждан.

В Совфеде заявили о последовательных мерах против мессенджера Telegram в России

Читайте также


политикатехнологии

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика