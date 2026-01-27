В ГД призвали работодателей не штрафовать опоздавших из-за снегопада сотрудников

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Работодателям следует с пониманием отнестись к ситуации, когда сотрудник опаздывает из-за природных катаклизмов. Это уважительная причина, подчеркнул в беседе с РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что эти нормы прописаны в Трудовом кодексе РФ. Поэтому никаких санкций после опоздания из-за снегопада быть не должно.

Также Нилов рекомендовал работодателям проявлять внимание к сотрудникам и быть добрее. Тогда и работники будут лучше выполнять свои обязанности.

Снегопад в столичном регионе продолжается с ночи вторника, 27 января. Ожидается, что в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 47 сантиметров. Также сохраняется вероятность образования гололедицы и снежных заносов на дорогах.

Количество осадков, зафиксированных в городе за ночь, уже стало рекордным за последние 30 лет. При этом итоговый максимум станет известен лишь после 21:00.

Городские службы столицы ликвидируют последствия непогоды. Специалисты провели механизированную уборку проезжей части и тротуаров. Работы будут продолжаться по мере выпадения снега.

