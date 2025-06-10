Улицы перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 11:45

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Нашествие уток заметили на Красном пруду в Чертанове Центральном

Нашествие уток заметили на Красном пруду в Чертанове Центральном

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, на Красном пруду в Чертанове Центральном заметили небывалое количество уток. Птицы целыми семьями ходят по пешеходным дорожкам и делят территорию в воде.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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