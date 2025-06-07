Два детеныша альпаки родились в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

В прошлом месяце в открытом "Альпака парке" Московского зоопарка родились сразу два детеныша альпаки – мальчик и девочка. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

Самец альпаки появился на свет 6 мая. По словам представителей зоопарка, детеныш оказался "трогательным, добрым и немного застенчивым". Он с интересом наблюдает за происходящим вокруг, однако все еще предпочитает быть рядом с мамой, рассказали в пресс-службе.

"А вот девочка – полная противоположность. Отважная и бойкая, она уже с первых дней жизни проявляет интерес к людям и пытается устанавливать с ними контакт. Малышка появилась на свет 12 мая", – говорится в сообщении.

В зоосаде также отметили, что до сих пор в "Альпака Парке" рождались лишь самцы, поэтому появление малышки стало долгожданным событием.

"Пока малыши питаются исключительно материнским молоком, поэтому угощать их морковкой или другими лакомствами нельзя. Увидеть детенышей можно в одном из вольеров Альпака Парка на территории Московского зоопарка", – рассказали в пресс-службе.

Ранее три детеныша мадагаскарского удава появились на свет в Московском зоопарке. У такого вида удавов беременность проходит на протяжении почти 6 месяцев. Детеныши рождаются около 40 сантиметров в длину.

Пол появившихся удавов пока не известен. Зоологи поместили их в отдельные террариумы в служебных помещениях.

