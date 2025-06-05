Три мадагаскарских удава появились на свет в Московском зоопарке

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Три детеныша мадагаскарского удава появились на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на зоосад.

"Детеныши появились на свет в один день. Их родители родились и выросли в Московском зоопарке. Нынешнее потомство – результат первого успешного размножения у молодой пары", – отметила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Как она рассказала, беременность у такого вида удавов проходит на протяжении почти 6 месяцев. Детеныши рождаются около 40 сантиметров в длину.

Пол появившихся удавов пока не известен. Зоологи поместили их в отдельные террариумы в служебных помещениях.

Пресс-служба зоопарка подчеркнула, что детеныши мадагаскарских удавов рождаются с желточным мешком, который помогает им питаться. Они появляются на свет сразу во взрослом окрасе. После первой линьки змеи начинают есть корм.

Мадагаскарские удавы относятся к неядовитым змеям. Они занесены в российскую и международную Красные книги.

Ранее Московский зоопарк раскрыл пол рожденного в феврале 2025 года девятого детеныша капибар. Он оказался мальчиком. Имя для него будет выбрано позже. На сегодняшний день малыш капибар весит около 14 килограммов. Изредка он ест материнское молоко, однако основную часть его рациона составляют взрослые корма.