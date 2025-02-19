Более 150 малых косаток выбросились на берег австралийского острова Тасмания

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Более 150 малых косаток выбросились на берег на северо-западе принадлежащего Австралии острова Тасмания. Об этом со ссылкой на местный департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщает ТАСС.

Согласно данным ведомства, более чем 150 животных были обнаружены на северо-западном берегу острова.

"Первые наблюдения показывают, что 136 малых косаток все еще живы и <…> департамент совместно с рейнджерами Службы парков и дикой природы Тасмании готовит соответствующие ответные меры", – сообщили в департаменте.

Там также отметили, что оказание помощи животным будет затруднено из-за сложностей с доступом к удаленному побережью и проблем с доставкой спецоборудования. На данный момент на месте работают группы ветеринаров и морских биологов, которые принимают попытки снять некоторых из косаток с мели и оценивают их состояние.

Ранее в Мексике обнаружили сельдяного короля, известного как "рыба судного дня". Его выбросило на пляж мексиканского курортного города Кабо-Сан-Лукас. Находку обнаружили двое серферов, когда она была еще жива. При этом у рыбы отсутствовала часть хвоста.

Спортсмены, посчитав, что на берег сельдяной король попал после столкновения с другим морским хищником, перенесли его обратно в воду. Дальнейшая судьба рыбы неизвестна.