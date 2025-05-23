В Швейцарии корову эвакуировали с помощью вертолета

В Швейцарии эвакуировали корову с помощью вертолета. Пастбищу, где паслось стадо, угрожал оползень.

Большинство животных пастухи перегнали в безопасное место, но корова по имени Лони решительно отказалась уходить. В итоге на место прибыл вертолет и животное доставили на новое пастбище по воздуху.

Российские пользователи соцсетей отметили, что все это напоминало кадры из фильма "Мимино".

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