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23 мая, 07:00

В мире

В Швейцарии корову эвакуировали с помощью вертолета

В Швейцарии корову эвакуировали с помощью вертолета

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В Швейцарии эвакуировали корову с помощью вертолета. Пастбищу, где паслось стадо, угрожал оползень.

Большинство животных пастухи перегнали в безопасное место, но корова по имени Лони решительно отказалась уходить. В итоге на место прибыл вертолет и животное доставили на новое пастбище по воздуху.

Российские пользователи соцсетей отметили, что все это напоминало кадры из фильма "Мимино".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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