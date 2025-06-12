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12 июня, 09:30

Транспорт

Авиакомпанию "Победа" обязали увеличить размеры ручной клади

Авиакомпанию "Победа" обязали увеличить размеры ручной клади

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Суд обязал авиакомпанию "Победа" увеличить размеры ручной клади. Ранее перевозчик установил крайне малые габариты.

С этого момента "Победа" должна увеличить параметры ручной клади до 36х30х27 сантиметров. Ранее перевозчик ввел практически нереальные требования – толщина сумки не должна была превышать 4 сантиметра. Кроме того, пассажиров обязывали упаковывать товары из магазинов Duty Free в небольшие пакеты 10х10х5 сантиметров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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