Авиакомпанию "Победа" обязали увеличить размеры ручной клади

Суд обязал авиакомпанию "Победа" увеличить размеры ручной клади. Ранее перевозчик установил крайне малые габариты.

С этого момента "Победа" должна увеличить параметры ручной клади до 36х30х27 сантиметров. Ранее перевозчик ввел практически нереальные требования – толщина сумки не должна была превышать 4 сантиметра. Кроме того, пассажиров обязывали упаковывать товары из магазинов Duty Free в небольшие пакеты 10х10х5 сантиметров.

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