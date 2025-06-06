Суд арестовал женщину, забившую до смерти мать гантелью на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд арестовал женщину, которая обвиняется в убийстве своей матери при помощи гантели в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"С учетом позиции Гагаринской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 49-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве матери", – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Обвиняемая объяснила, что она во время ссоры взяла гантель и несколько раз ударила по голове свою мать. Далее она поместила тело пострадавшей в пакет и спрятала ее в одной из комнат, прикрыв вещами.

Теперь женщине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой.

Убийство женщины произошло в квартире одного из жилых домов на улице Строителей. Тело погибшей, завернутое в пакет, было обнаружено 4 июня. В области головы у нее выявили многочисленные травмы. По факту произошедшего было заведено уголовное дело. По подозрению в убийстве была задержана дочь погибшей.