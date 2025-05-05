Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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05 мая, 14:00

Общество

"Вопрос спорный": стоит ли запретить коучей и блогеров-мотиваторов

"Вопрос спорный": стоит ли запретить коучей и блогеров-мотиваторов

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Известного коуча Инну Тлиашинову обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 400 миллионов рублей и объявили в розыск. Следствие считает, что под видом тренингов она оказывала платные услуги, уклоняясь от налогообложения. Это не первый случай, когда инфобизнесмены попадают под уголовное преследование.

Почему люди продолжают платить миллионы за онлайн-марафоны и вебинары? Можно ли считать коучей настоящими наставниками или их деятельность нужно регулировать на законодательном уровне?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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