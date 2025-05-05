"Вопрос спорный": стоит ли запретить коучей и блогеров-мотиваторов

Известного коуча Инну Тлиашинову обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 400 миллионов рублей и объявили в розыск. Следствие считает, что под видом тренингов она оказывала платные услуги, уклоняясь от налогообложения. Это не первый случай, когда инфобизнесмены попадают под уголовное преследование.

Почему люди продолжают платить миллионы за онлайн-марафоны и вебинары? Можно ли считать коучей настоящими наставниками или их деятельность нужно регулировать на законодательном уровне?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.