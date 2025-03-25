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25 марта, 08:00

Общество

Стоматолог рассказала, как выбрать электрическую зубную щетку

Стоматолог рассказала, как выбрать электрическую зубную щетку

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Врач-стоматолог Егана Маруфиди рассказала, на что обратить внимание при выборе электрической зубной щетки. По ее словам, такой гаджет лучше очищает зубную эмаль от налета по сравнению с обычными.

Например, ротационные устройства совершают до 18 000 вращений в минут – этого достаточно для эффективного удаления зубного налета. Кроме того, звуковые щетки оснащены различными режимами, в том числе для чувствительных зубов и массажа десен, а ультразвуковые могут синхронизироваться со смартфоном и позволяют хорошо вычищать межзубное пространство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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