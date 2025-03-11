Общественник Резяпов призвал проверить доходы всех блогеров в России

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Федеральной налоговой службе (ФНС), Генпрокуратуре и Следственному комитету требуется провести тотальную проверку всех российских блогеров и артистов, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя движения "Ветераны России" Ильдара Резяпова.

"Никто не должен оставаться в стороне. Это не только вопрос справедливости, но и важный шаг к укреплению экономической безопасности страны", – уверен Резяпов.

Он напомнил, что уголовные дела об уклонении от налогов и отмывании средств против блогеров Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии и Артема Чекалиных говорят о систематических нарушениях налогового законодательства. По утверждению Резяпова, к аналогичным преступлениям могут быть причастны и другие знаменитости.

"Миллиарды рублей, которые могли бы пойти на развитие экономики, здравоохранения, образования и социальной сферы, остаются в тени", – посетовал общественник.

Это несправедливо по отношению к российским гражданам, которые законопослушно платят налоги, подчеркнул глава "Ветеранов России". Кроме того, организация готова активно участвовать в процессе аудита публичных лиц, заключил Резяпов.

Ранее столичный суд назначил Блиновской пять лет колонии общего режима по делу о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. Также суд потребовал взыскать с блогера штраф в размере одного миллиона рублей и наложил запрет на осуществление предпринимательской деятельности на четыре года. Все имущество Блиновской было обращено в доход государства.

Расследование дела Митрошиной еще продолжается. Сторона обвинения считает, что блогер уклонилась от уплаты 127 миллионов рублей налогов и легализовала эти средства, купив недвижимость в Москве. Суд отправил ее под домашний арест.

