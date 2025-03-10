Адвокат Жорин: на имущество Митрошиной может быть наложен арест

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На имущество блогера Александры Митрошиной могут наложить арест, сообщает News.ru со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

Юрист отказался комментировать конкретные нюансы дела в силу адвокатской этики. Однако, уверен Жорин, арест могут наложить в рамках любого уголовного дела, итоговое решение будет зависеть от постановлений следователя.

"Это уже, скажем, другая история, и предвосхищать события, как и что будет разворачиваться, наверное, неблагодарное дело", – отметил адвокат.

Он также подчеркнул, что домашний арест является более мягким вариантом по сравнению с содержанием под стражей.

"Если статья сама по себе предусматривает содержание под стражей и если следствие просило содержать подозреваемого, обвиняемого под стражей, а суд его отправил под домашний арест, то, как правило, все радуются и никто не обжалует. Здесь нужно обратить внимание, что это мера пресечения, а не какое-то наказание", – заключил Жорин.

Митрошину задержали 7 марта. Следователи выяснили, что блогер уклонилась от уплаты 127 миллионов рублей налогов, а затем легализовала эти средства, купив недвижимость в столице.

По делу о легализации средств в особо крупном размере Митрошиной грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Чертановский суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста до 24 апреля. Ей запрещено пользоваться интернетом и средствами связи, вступать в контакт с фигурантами дела и иными лицами, кроме близких родственников.

