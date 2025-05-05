Сильный ветер с порывами до 17 м/с ожидается в столице 5 мая

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве 5 мая, предупредила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – отметили в сообщении.

Ожидается, что сильный ветер сохранится до конца суток. В это же время в городе местами не исключены кратковременные дожди. Погода будет облачная с прояснениями, ветер северо-западный и западный.

Днем в Москве будет от 14 до 16 градусов тепла, а в Подмосковье столбики термометров покажут от 13 до 18 градусов тепла. В Московской области также вероятны небольшие дожди и сильный ветер.

