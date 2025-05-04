4 мая стало самым теплым днем с начала месяца в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Воскресенье, 4 мая, стало самым теплым днем с начала месяца, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Конечно, май только начался и потом будут еще более теплые дни, но нельзя не отметить, что сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала месяца, и продержится он в лидерах как минимум до середины мая", – объяснил синоптик в своем телеграм-канале.

В 12 часов на базовой метеостанции на ВДНХ термометры поднялись до 18,2 градуса. В это же время на Балчуге воздух прогрелся лишь до 17,9 градуса.

"Это далеко не максимумы сегодняшнего дня – прогрев будет продолжаться еще в течении 2-3 часов", – заметил Леус.

Ранее лидером текущего месяца по максимальной температуре была суббота, 3 мая. Тогда в столице фиксировали 14,9 градуса.

Ранее в столице за 1–2 мая выпало 69% от месячной нормы осадков, то есть 43 миллиметра. Такого в городе не было никогда, отмечали специалисты. До этого самыми дождливыми были 1 и 2 мая в 1962 году с суммой осадков 24,2 миллиметра.

При этом в воскресенье в некоторых районах Москвы ожидается сильный дождь с грозой. Также не исключено усиление ветра при грозе с порывами до 17 метров в секунду.

