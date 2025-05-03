Столичное управление МЧС предупредило о сильном дожде с грозой в Москве 4 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сильный дождь с грозой ожидается в некоторых районах Москвы с 15 часов до окончания суток 4 мая, сообщает столичное управление МЧС.

"Ожидается <...> усиление ветра при грозе с порывами до 17 метров в секунду", – говорится в телеграм-канале МЧС.

В министерстве призвали граждан быть внимательными за рулем и парковаться только в безопасных местах. При этом стоит обходить шаткие конструкции на улице и не оставлять своих детей без присмотра.

В столичном Дептрансе добавили, что для поездок по городу в воскресенье стоит использовать городской транспорт. Кроме прочего, москвичей призвали избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим, не отвлекаться на телефон во время движения, а также заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов.

Ожидается, что сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду сохранится в столице до 5 мая. До этого, 1 и 2 мая, в Москве уже выпало до 70% от месячной нормы осадков. На ВДНХ сумма осадков за двое суток составила 43 миллиметра. Такого в городе не случалось никогда, указывали синоптики.

