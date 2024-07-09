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09 июля, 11:30

Происшествия

Личная неприязнь стала мотивом убийства скейтера в Москве

Личная неприязнь стала мотивом убийства скейтера в Москве

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Обвиняемый в убийстве московского скейтера Андрей Демин заявил, что мотивом его преступления стала личная неприязнь. Злоумышленник был знаком с убитым, однако был ли у них какой-то конфликт, неизвестно.

В начале июня Демин преследовал свою жертву на западе столицы. После смертельного выстрела он скрылся. Оперативники задержали мужчину в соседнем районе в результате погони и перестрелки, после которой он три недели провел в реанимации.

В ближайшее время суд решит вопрос об аресте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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