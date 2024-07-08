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08 июля, 13:30

Происшествия

Новости регионов: браконьеров задержали с 11 тоннами морских ежей

Новости регионов: браконьеров задержали с 11 тоннами морских ежей

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Более 11 тонн морских ежей выловили браконьеры на Сахалине. Незаконную партию деликатесов обнаружили на судне в порту. Как сообщает пограничное управление ФСБ по региону, такой груз стоит больше 66 миллионов рублей. Ежи оказались еще живы, поэтому их выпустили обратно в воду. По факту нарушения возбуждено уголовное дело.

Тем временем камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук опубликовал кадры извержения вулкана в Исландии, который проснулся 29 мая после серии землетрясений на юго-западе страны. Это извержение стало восьмым за последние три года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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