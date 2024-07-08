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08 июля, 07:15

Общество

Москвичей предупредили о возможном появлении медуз в городских водоемах

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По словам биологов, при нагреве столичных водоемов до 26 градусов в воде можно обнаружить медуз. Как пояснила заместитель генерального директора Центра океанографии и морской биологии "Москвариум" Ирина Мейнцер, медузы находились в реках и озерах всегда, но в виде полипов.

Полипы могут существовать многие годы, а при нагреве воды они начинают расти, после чего от него отделяются молодые медузы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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