Новости мира: пассажирский самолет пролетел над кипящей лавой перед посадкой в Исландии

Один из пассажиров самолета, заходившего на посадку в Исландии, поделился кадрами, снятыми через иллюминатор. На них видно, что воздушное судно пролетает прямо над потоками раскаленной лавы. Ее уже несколько месяцев выбрасывает вулкан Гриндавик.

Тем временем защитник сборной Турции по футболу Мерих Демирал был дисквалифицирован на два матча Евро – 2024 по неигровой причине. Решение принято организаторами после того, как он продемонстрировал на поле жест ультраправой радикальной турецкой группировки, которая запрещена в Германии, где проходит турнир. В итоге сборная Турции вынуждена искать замену игроку на предстоящий матч с Нидерландами, а посол страны был вызван в МИД ФРГ.

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