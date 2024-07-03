Новости регионов: склад с горючим загорелся на площади 2 тыс "квадратов" на Урале

Склад с горюче-смазочными материалами загорелся в городе Березовском в Свердловской области. Огонь распространился на площади 2 тысячи квадратных метров. Очевидцы заявили, что на месте пожара слышны звуки взрывов. Над горящим складом видны клубы густого черного дыма.

В Приморье сотрудники МЧС вызволяют жителей из паводкового плена. Для жителей трех поселений, в которых затоплены дороги, организовано 9 лодочных переправ. Кроме того, откачено около 1,5 миллиона кубометров воды, а также организована доставка почти 10 тонн продуктов.

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