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Новости

03 июля, 17:30

Новости

Новости регионов: склад с горючим загорелся на площади 2 тыс "квадратов" на Урале

Новости регионов: склад с горючим загорелся на площади 2 тыс "квадратов" на Урале

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Склад с горюче-смазочными материалами загорелся в городе Березовском в Свердловской области. Огонь распространился на площади 2 тысячи квадратных метров. Очевидцы заявили, что на месте пожара слышны звуки взрывов. Над горящим складом видны клубы густого черного дыма.

В Приморье сотрудники МЧС вызволяют жителей из паводкового плена. Для жителей трех поселений, в которых затоплены дороги, организовано 9 лодочных переправ. Кроме того, откачено около 1,5 миллиона кубометров воды, а также организована доставка почти 10 тонн продуктов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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