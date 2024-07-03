Новости регионов: федеральную трассу "Колыма" перекрыли в Магаданской области

В Магаданской области перекрыли федеральную трассу "Колыма". Движение ограничено для всех видов транспорта в районе 995-го километра. Там после обильных дождей смыло часть дорожного полотна. На место уже отправили строительную технику. Восстановить трассу обещают к вечеру.

Тем временем в Забайкальском крае спасателям не удается справиться с лесными пожарами, которые уже подходят к населенными пунктам. Так, между двух очагов пламени оказался поселок Новая Чара. Для оказания помощи в регион уже прибыли сотрудники парашютно-десантной пожарной службы из Хабаровского края.

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