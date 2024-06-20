Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня, 00:10

Происшествия

Несколько десятков студентов и преподавателей МГМСУ задержали по делу о взятках

Несколько десятков студентов и преподавателей МГМСУ задержали по делу о взятках

Новости часа: 20 июня в Москве ожидается гроза, возможны смерчи

Суд избрал меру пресечения всем фигурантам дела о массовом отравлении фасолью

В Подмосковье полиция привлекла к ответственности закрасившего дорожную разметку мужчину

Суд Москвы отправил под домашний арест двух обвиняемых в массовом отравлении фасолью

Новости часа: 20 июня в Москве ожидается гроза, возможны смерчи

"Безопасный город": полицейские возбудили уголовное дело, связанное с домашним насилием

"Безопасный город": в Подмосковье оштрафован закрасивший дорожную разметку мужчина

"Безопасный город": мужчина затушил свечи в церкви на юго-западе Москвы

"Безопасный город": полицейские задержали наркоторговца в ТиНАО

В столице задержали десятки студентов и преподавателей Московского государственного медико-стоматологического университета. По данным СМИ, в операции участвовали вооруженные силовики. Как заявили в пресс-службе вуза, университет будет сотрудничать со следствием.

По неофициальным данным, в 2022 году неизвестные студенты собрали с других учащихся несколько миллионов рублей "на экзамены", но в итоге тесты сдали не все. После этого родственники одного из студентов заявили в полицию о мошенничестве. Среди подозреваемых оказались преподаватели разных факультетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоАнастасия Трегубова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика