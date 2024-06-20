Несколько десятков студентов и преподавателей МГМСУ задержали по делу о взятках

В столице задержали десятки студентов и преподавателей Московского государственного медико-стоматологического университета. По данным СМИ, в операции участвовали вооруженные силовики. Как заявили в пресс-службе вуза, университет будет сотрудничать со следствием.

По неофициальным данным, в 2022 году неизвестные студенты собрали с других учащихся несколько миллионов рублей "на экзамены", но в итоге тесты сдали не все. После этого родственники одного из студентов заявили в полицию о мошенничестве. Среди подозреваемых оказались преподаватели разных факультетов.

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