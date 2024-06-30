ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне ТТК

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение затруднено на Лужнецкой эстакаде из-за ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На внешней стороне ТТК (Лужнецкая эстакада) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.

В Дептрансе добавили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Там сообщили, что движение в районе ДТП затруднено и призвали водителей выбирать альтернативные маршруты.

Ранее, днем 28 июня на Ленинградском шоссе в районе дома № 25 столкнулись два автомобиля. После этого движение по шоссе было затруднено в сторону центра. Представители Дептранса призывали водителей выбирать пути объезда.

Кроме того, днем ранее массовое ДТП произошло на путепроводе Текстильщики-2. В связи с этим временно было затруднено движение по Волгоградскому проспекту в обе стороны.