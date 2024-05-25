Восемь полицейских осудили в Москве за взятки в обмен на данные об умерших

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Восьмерых полицейских осудили в Москве за взятки, полученные в обмен на предоставление информации похоронным агентствам об умерших, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГСУ Следственного комитета.

Суд приговорил пятерых правоохранителей к заключению в колонии строгого режима сроком от 5 до 7 лет. Еще троим дали от 3 до 5 лет лишения свободы условно.

Установлено, что с января 2019 по май 2021 года, оперативные дежурные нескольких столичных отделов полиции получали взятки в виде денежных средств через посредника и лично от лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере организации похорон. Взамен они предоставляли сведения об умерших лицах на их территории обслуживания.

В зависимости от роли каждого полицейских признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Получение взятки", "Дача взятки" и "Посредничество во взяточничестве".

Ранее бывшего участкового уполномоченного полиции Владимира Герасимчука приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за мошенничество и пособничество в деятельности преступного сообщества, совершенном с использованием своего служебного положения.

В январе 2015 года, занимая должность участкового по Пресненскому району Москвы Герасимчук, используя свои служебные полномочия, собирал информацию о собственниках, жильцах и пустующих квартирах, контролировал поступающие в отдел полиции сообщения о происшествиях, связанных с обнаружением тел собственников и жильцов квартир.

Герасимчук оформлял и выдавал подложные паспорта граждан РФ на имя собственников и жильцов квартир, с фотографиями подконтрольных соучастникам лиц. Тем самым он создавал возможность завладения участниками преступного сообщества правом собственности на имущество и его дальнейшей реализации по своему собственному усмотрению.